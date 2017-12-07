Германия и Британия не поддерживают решение США о признании Иерусалима столицей Израиля

01:19, 07 декабря 2017
Мир
399

Германия и Великобритания не согласны с решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Вид на старый город Иерусалима / REUTERS

Германия не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 

Об этом на странице в Twitter написал пресс-секретарь Штеффен Зайберт со ссылкой на канцлера ФРГ Ангела Меркель.

"Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках "формулы двух государств", - сказано в сообщении.

Также, о своем несогласии с решением Трампа по Иерусалиму заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает ТАСС.

"Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе", - подчеркнула Мэй.

"Мы полагаем, что оно не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе. Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу" - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Протесты палестинцев из-за решения Трампа по Иерусалиму
Теги: #перенос столицы Израиля#признание Иерусалима столицей