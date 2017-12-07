Германия и Британия не поддерживают решение США о признании Иерусалима столицей Израиля

Германия не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом на странице в Twitter написал пресс-секретарь Штеффен Зайберт со ссылкой на канцлера ФРГ Ангела Меркель.

"Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках "формулы двух государств", - сказано в сообщении.

Kanzlerin #Merkel zur Entscheidung von @POTUS Trump bzgl. Jerusalem: „Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung auszuhandeln ist.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 6, 2017

Также, о своем несогласии с решением Трампа по Иерусалиму заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает ТАСС.

"Мы не согласны с решением США перевести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей Израиля до заключения соглашения об окончательном статусе", - подчеркнула Мэй.

"Мы полагаем, что оно не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе. Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу" - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабления приверженности США поиску долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.