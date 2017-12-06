Google опубликовал список самых популярных видео на YouTube в 2017 году (все видео)

Компания Google назвала самые популярные видео года на YouTube в мире. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает 112.ua.

Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 года были отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года набрали более 633 млн просмотров.

Отмечается, что шоу талантов на YouTube популярны уже не первый год – America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, The Voice ‒ в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 миллиардов раз. А видео из шоу-дебютанта в списке The Mask Singer (Певец в маске) стало номером один в Топ-10 трендовых видео года. Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме насчитывают уже более 3 миллиардов просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube.

Топ-10 видео 2017 года в мире:

1.Until We Will Become Dust - Oyster Masked | THE MASK SINGER 2

2. ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect (реклама Oreo)

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

8. history of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News

Что касается музыкальных видео, в десятку самых популярных музыкальных видео в этом году вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире:

1.Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Как сообщал УНИАН, в 2017 году был побит рекорд по числу просмотров клипа Psy - “Gangnam Style”, который держался 5 лет. Теперь лидером с 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - “Despacito”.