Украине самой решать, подавать ли заявку на членство в НАТО – Столтенберг

Украина сама должна определиться, подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО и каким способом ей определяться с курсом на евроатлантическую интеграцию, заявил руководитель НАТО Йенс Столтенберг накануне встреч в брюссельской штаб-квартире глав внешнеполитических ведомств государств альянса.

Как пишет Радио Свобода, политика «открытых дверей» НАТО будет одним из пунктов повестки дня этих министерских встреч.

«Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум или определяться каким-то другим путем. Это национальное решение», – заявил глава Североатлантического альянса.

Вместе с тем, должно ли НАТО продолжать расширяться или принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты на вступление, но и 29 государств-союзников, пояснил Столтенберг, добавляя, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединение Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.

Генеральный секретарь НАТО отмечает, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

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«Важно то, что Украина сейчас сосредоточена на реформах. И независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и безопасностных учреждений, модернизация Вооруженных сил, все практическое сотрудничество с НАТО и ее государствами-союзниками являются важными. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства», – заявил Йенс Столтенберг.

В конце прошлой недели президент Украины Петр Порошенко анонсировал в «ближайшем обозримом будущем» референдумы о членстве в НАТО и ЕС.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в очень скором обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО... и о членстве в Европейском союзе», – сказал он на мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в Киеве.

Порошенко выразил убеждение, что результаты голосований будут такими убедительными и положительными, как это было во время референдума о независимости Украины.

Украина, согласно нынешнему ее внешнеполитическому курсу, определяет вступление в НАТО приоритетом. Но и в Киеве, и на Западе признают, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО и не близка к тому, чтобы получить приглашение к членству.