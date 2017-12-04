Проплыл прямо над акулой: австралийский серфер записал видео опасного трюка

Неожиданный трюк удалось выполнить австралийскому серферу – он проплыл прямо над акулой во время попытки поймать волну.

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Как говорится в сюжете ТСН, ужасающее видео зафиксировала нагрудная камера смельчака. Парень рассказал, что морского хищника увидел впервые в жизни. Когда осознал, что от челюстей его отделяет всего лишь полметра воды, лег на доску и как можно тише отплыл от опасного места.

Ближе к берегу хищница могла приплыть в поисках более теплой воды.

Как сообщал УНИАН, летом другой австралийский серфер чудом спасся от трехметровой акулы, которая вцепилась ему в бедро. 37-летний Марсель Брандлер отчаянно пытался отбиться от хищницы, и уже почти потерял надежду, когда на помощь пришла огромная волна. И отнесла его подальше от людоедки.