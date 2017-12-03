В Праге обрушился мост, на котором находились люди

В Праге обрушился легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов, в результате чего пострадали четыре человека. "Центральная часть моста упала в реку, возможно обрушение остальной конструкции моста", –рассказал журналистам представитель городской службы пожарной охраны Праги Мартин Кавка, передает 112.ua.

Читайте такжеВ Бразилии сразу 245 экстремалов вместе прыгнули с моста (видео)

Он добавил, что в результате случившегося пострадали четыре человека, которые находились на мосту. Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации представителя городской полиции Томаша Гулана, сейчас вертолет с аппаратурой для тепловой съемки исследует дно реки в районе аварии и следит за ситуацией под упавшей частью моста. Задействованы также каноисты расположенного на острове спортклуба.

Отмечается, что мост соединял правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра Праги. Специалисты обследовали мост в 2011 году и вынесли тогда вердикт, что он прослужит не более шести лет.

Как сообщал УНИАН, недавно в ночном клубе на Тенерифе обрушился танцпол, пострадали 22 человека.