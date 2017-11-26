В ночном клубе на Тенерифе обрушился танцпол, пострадали 22 человека

На испанском острове Тенерифе в ночном клубе Butterfly обрушился танцпол, в результате чего пострадали 22 человека. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание El Mundo.

Читайте такжеВ Швеции неизвестный открыл стрельбу в клубе, пострадали три человека

Сообщается, что посетители ночного клуба упали в подвал с высоты примерно в один этаж.

"Два человека получили серьезные травмы, шестеро - средней тяжести, у остальных 14 пострадавших незначительные травмы и ушибы", – говорится в сообщении.

Тенерифе - самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане.