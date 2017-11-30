В Конгрессе США введут обязательный тренинг по сексуальному воспитанию (видео)
21:55, 30 ноября 2017Мир
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Для парламентариев США разработают тренинг, который будет учить не приставать к подчиненным.
Ровно через месяц после принятия резолюции в каждом кабинете Конгресса на видном месте должна появиться табличка с правами работника и средствами защиты своих прав. А каждый сотрудник должен пройти обязательный тренинг по сексуальному воспитанию, говорится в сюжете ТСН.
Как сообщал УНИАН, ранее в США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин.
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