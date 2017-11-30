В Конгрессе США введут обязательный тренинг по сексуальному воспитанию (видео)

Ровно через месяц после принятия резолюции в каждом кабинете Конгресса на видном месте должна появиться табличка с правами работника и средствами защиты своих прав. А каждый сотрудник должен пройти обязательный тренинг по сексуальному воспитанию, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, ранее в США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин.