СМИ: убитый в аэропорту Куала-Лумпура брат Ким Чен Ына нес с собой противоядие
09:05, 30 ноября 2017Мир
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По данным экспертизы, в его рюкзаке находились 12 доз атропина - антидота, который помогает от нервно-паралитических веществ и ядов, включая VX.
Ким Чон Нама убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура / Twitter/ takashirokun1
Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, отравленный в аэропорту Куала-Лумпура, нес с собой антидот от яда, который его убил. Об этом пишет малайзийская газета The Star.
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По данным экспертизы, в его рюкзаке находились 12 доз атропина - антидота, который помогает от нервно-паралитических веществ и ядов, включая VX.
При этом в суде, где огласили эту информацию, не пояснили, откуда у убитого был антидот.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным полиции Малайзии, две девушки облили мужчину нервно-паралитическим ядовитым веществом VX, и в течение 20 минут он скончался.
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