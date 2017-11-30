Постпред США в ООН призвала весь мир разорвать связи с КНДР
06:03, 30 ноября 2017Мир
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Хейли также предупредила, что в случае войны все руководство КНДР будет "полностью уничтожено".
Ким Чен Ын / REUTERS
Постпред США в ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР. Об этом сообщает Reuters.
В частности, она отметила, что США призывают Китай прекратить поставки нефти в Северную Корею.
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«Мы никогда не искали войны с Северной Корей и не ищем ее теперь. Если война начнется, то по причине продолжающихся актов агрессии, какой мы наблюдали вчера», — сказала Хейли.
Хейли также предупредила, что в случае войны все руководство КНДР будет "полностью уничтожено".
Ранее КНДР заявила об успешном испытании ракеты Hwasong-15, способной поразить любую цель на всей территории США.
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