В день исчезновения на пропавшей подлодке "Сан-Хуан" произошло возгорание
23:26, 27 ноября 2017Мир
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Экипаж зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя, что привело к короткому замыканию и возгоранию.
Пропавшая подлодка «Сан-Хуан» / фото Argentina's Defense Ministry
В день исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» на судне произошло возгорание. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби, передает РИА «Новости».
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Как отмечается, экипаж зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Тем не менее, Балби уточнил, что проблема была устранена, и подлодка продолжила движение по курсу.
Ранее Балби назвал вероятную причину взрыва на «Сан-Хуан».
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