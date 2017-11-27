В день исчезновения на пропавшей подлодке "Сан-Хуан" произошло возгорание

23:26, 27 ноября 2017
Мир
1071

Экипаж зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя, что привело к короткому замыканию и возгоранию.

Пропавшая подлодка

В день исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» на судне произошло возгорание. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби, передает РИА «Новости».

Читайте такжеВМС Аргентины допустили, что экипаж пропавшей подлодки может оставаться в живых

Как отмечается, экипаж зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Тем не менее, Балби уточнил, что проблема была устранена, и подлодка продолжила движение по курсу.

Ранее Балби назвал вероятную причину взрыва на «Сан-Хуан».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #субмарина в Атлантическом океане#пропавшая субмарина