В день исчезновения на пропавшей подлодке "Сан-Хуан" произошло возгорание

В день исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» на судне произошло возгорание. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби, передает РИА «Новости».

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Как отмечается, экипаж зарегистрировал приток воды в устройство для работы двигателя, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Тем не менее, Балби уточнил, что проблема была устранена, и подлодка продолжила движение по курсу.

Ранее Балби назвал вероятную причину взрыва на «Сан-Хуан».