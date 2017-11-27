Военные Аргентины выдвинули версию затопления подлодки "Сан-Хуан"

Взрыв на борту пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом сообщил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, передает РИА "Новости".

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"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.

Тем не менее в ВМС не знают, по какой причине на подлодке возникла высокая концентрация водорода.

Как сообщалось, подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.