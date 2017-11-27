Южная Корея начала транслировать через границу новости про перебежчика из КНДР

03:04, 27 ноября 2017
Мир
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Трансляция идет через громкоговорители у границы, ее слышно на расстоянии 20 км. 

Иллюстрация / REUTERS

Южная Корея ежедневно транслирует пограничникам из КНДР новости про сбежавшего из Северной Кореи солдата. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на представителей военных.

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Как отмечается, трансляция идет через громкоговорители у границы, ее слышно на расстоянии 20 км. Таким образом под «психологическое воздействие» попадают также гражданские жители пограничных районов. В трансляции детально пересказывается побег солдата из КНДР и отдельно уточняется, какую медицинскую помощь ему оказывают в Южной Корее.

Ранее было опубликовано видео побега пограничника из КНДР в Южную Корею.

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Теги: #побег из КНДР