Южная Корея начала транслировать через границу новости про перебежчика из КНДР

Южная Корея ежедневно транслирует пограничникам из КНДР новости про сбежавшего из Северной Кореи солдата. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на представителей военных.

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Как отмечается, трансляция идет через громкоговорители у границы, ее слышно на расстоянии 20 км. Таким образом под «психологическое воздействие» попадают также гражданские жители пограничных районов. В трансляции детально пересказывается побег солдата из КНДР и отдельно уточняется, какую медицинскую помощь ему оказывают в Южной Корее.

Ранее было опубликовано видео побега пограничника из КНДР в Южную Корею.