Совет Европы продолжит диалог с Киевом по закону об образовании, после выводов Венецианской комиссии

Совет Европы продолжит диалог с Украиной относительно нового закона «Об образовании» после того, как Венецианская комиссия обнародует свои заключения. Об этом во вторник в Страсбурге заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Вопрос о том, что Совет Европы делает для того, чтобы гарантировать права национальных меньшинств говорить на собственном языке, задал депутат от Румынии Аттила Короди.

«Мы были обеспокоены, когда увидели новый закон в Украине. Поэтому мы немедленно вступили в контакт с украинской властью, приехала министр образования, она объяснила закон. Было решено просить Венецианскую комиссию дать свой совет. Мы сейчас ждем мнения Венецианской комиссии, и, основываясь на этом, мы продолжим диалог с украинской властью», - заявил Ягланд.

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Он отметил, что основная деятельность Совета Европы - «защищать права меньшинств на этом континенте, особенно права на свой родной язык».

«Всегда вызывает большое беспокойство, когда задают вопрос об этих правах. Было принято законодательство, которое влияет на эти права... Поэтому, еще раз, мы внимательно за этим наблюдаем, так как основная деятельность Совета Европы - следить за правами меньшинств на этом континенте», - подчеркнул генсек СЕ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы ВК относительно закона будут готовы к декабрю.