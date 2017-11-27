Кадыров рассказал о мечте покинуть пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мечтает покинуть свою должность. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Можно сказать, это моя мечта... Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время. Ну и когда нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок", — сказал он.

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По словам Кадырова, у него есть несколько кандидатур, которые "на все 100%" смогли бы выполнить обязанности главы Чечни. Но он не назвал этих претендентов.

Глава Чечни также подчеркнул, что выбор нового руководителя региона — это прерогатива государства и решение народа.

Напомним, ранее Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом РФ, заявил, что "Америка не такая сильная держава, чтобы мы рассматривали его как врага России.. У нас сильная держава и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим", – сказал он.