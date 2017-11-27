Кадыров рассказал о мечте покинуть пост главы Чечни
По словам Кадырова, уже "пришло время".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мечтает покинуть свою должность. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
"Можно сказать, это моя мечта... Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время. Ну и когда нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок", — сказал он.
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По словам Кадырова, у него есть несколько кандидатур, которые "на все 100%" смогли бы выполнить обязанности главы Чечни. Но он не назвал этих претендентов.
Глава Чечни также подчеркнул, что выбор нового руководителя региона — это прерогатива государства и решение народа.
Напомним, ранее Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом РФ, заявил, что "Америка не такая сильная держава, чтобы мы рассматривали его как врага России.. У нас сильная держава и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим", – сказал он.