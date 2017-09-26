Кадыров оценил в гостях картошку Лукашенко

02:15, 26 сентября 2017
Курьёзы
147 0

Кадыров рассказал о своем визите в Беларусь, где 

REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» рассказал о поездке в Беларусь и встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

Читайте такжеКадыров: в Чечне геев нет, а если есть – заберите в Канаду

Он рассказал, что пригласил Лукашенко посетить Чечню и похвалил белорусскую картошку.

«Картошка очень вкусная. У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил», — написал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кадыров картошка Беларусь Лукашенко