Кадыров оценил в гостях картошку Лукашенко
02:15, 26 сентября 2017Курьёзы
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Кадыров рассказал о своем визите в Беларусь, где
Кадыров / REUTERS
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» рассказал о поездке в Беларусь и встрече с президентом республики Александром Лукашенко.
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Он рассказал, что пригласил Лукашенко посетить Чечню и похвалил белорусскую картошку.
«Картошка очень вкусная. У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил», — написал он.
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