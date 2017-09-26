Кадыров оценил в гостях картошку Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» рассказал о поездке в Беларусь и встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

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Он рассказал, что пригласил Лукашенко посетить Чечню и похвалил белорусскую картошку.

«Картошка очень вкусная. У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил», — написал он.