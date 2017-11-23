В США скончался легендарный джазовый певец Джон Хендрикс
15:05, 23 ноября 2017Мир
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Исполнителю было 96 лет, он умер в больнице Манхэттена.
Причина смерти певца неизвестна / bluenotejazzfestival.com
Джазовый певец Джон Хендрикс скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times.
Исполнителю было 96 лет. Он умер в больнице Манхэттена - об этом сообщила его дочь.
Исполнитель был известен по трио Lambert, Hendricks & Ross, существовавшему в конце 1950-х - начале 1960-х годов. Он считается пионером популярного джаза.
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В музыке певец часто прибегал к вокальным импровизациям, многие его композиции вообще не содержали слов. Критики также выделяли Хендрикса за скорость, с которой он исполнял свои импровизации.
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