Власти США хотят расследовать сокрытие Uber информации о кибератаке

Федеральная торговая комиссия США изучает информацию о хакерской атаке на компанию Uber в 2016 году, сообщает Bloomberg. Руководство компании в течение года не раскрывало информацию о кибератаке, в результате которой была похищена информация о 57 млн пассажиров и водителей.

Читайте такжеUber пообещал запустить "летающее такси" к 2020 годуО расследовании дела ранее заявляли представители прокуратуры в штатах Массачусетс и Нью-Йорк. Конгресс США призвал сотрудников компании выступить на слушаниях в профильном комитете по кибератакам.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что хакеры получили доступ к личным данным около 57 млн пассажиров и водителей одноименного мобильного приложения для заказа поездок. Инцидент произошел в 2016 году. Были украдены имена, адреса электронной почты и телефонные номера клиентов, при этом номера социального страхования, данные кредитных карт и информация о месте поездки похищены не были.