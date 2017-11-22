Падение американского самолета в Тихом океане: найдено 8 человек

Самолет C-2 Greyhound военно-морских сил США с 11 людьми на борту в среду, 22 ноября, упал в Тихом океане, на расстоянии 150 километров от японского атолла Окиноторишима. Самолет должен был сесть на авианосец Ronald Reagan. Министерство обороны Японии сообщило, что восемь членов экипажа уже были найдены, однако из сообщения не понятно, живы ли они.

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Также остается неизвестной причина падения самолета. Авианосец Ronald Reagan находился в Филиппинском море в то время, когда самолет упал. Поисково-спасательная операция продолжается, говорится в заявлении базирующегося в Японии Седьмого американского флота. "Поиски личного состава продолжаются, их состояние будет оценено медицинским персоналом авианосца Ronald Reagan", - отмечается в заявлении.

Потерпевший крушение самолет, принимал участие в американо-японских военных маневрах, происходящих вокруг острова Окинава с 16 по 26 ноября.