Власти Палестины заморозили все официальные контакты со США
09:22, 22 ноября 2017Мир
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Палестина ответила на угрозы администрации Трампа закрыть представительство Организации освобождения Палестины в США.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Палестины заморозили все официальные контакты с Вашингтоном в ответ на угрозы администрации Трампа закрыть представительство Организации освобождения Палестины в США.
Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
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"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - подчеркнул аль-Малики.
Кроме того, палестинский министр добавил, что своим заявлением он лишь дал официальный характер шагу, который и так выходит из позиции американской стороны.
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