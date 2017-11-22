Власти Палестины заморозили все официальные контакты со США

Власти Палестины заморозили все официальные контакты с Вашингтоном в ответ на угрозы администрации Трампа закрыть представительство Организации освобождения Палестины в США.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

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"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - подчеркнул аль-Малики.

Кроме того, палестинский министр добавил, что своим заявлением он лишь дал официальный характер шагу, который и так выходит из позиции американской стороны.