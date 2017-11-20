Стала известна причина смерти Чарльза Мэнсона

Известный серийный убийца Чарльз Мэнсон умер из-за заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает TMZ.

Проблемы со здоровьем у серийного убийцы начались еще в январе - его доставили в больницу с желудочно- кишечным кровотечением. Тогда преступнику должны были сделать операцию, однако врачи отказались, посчитав, что он ее не переживет.

Как сообщал УНИАН, Чарльз Мэнсон стал известен в конце 1960-х. Тогда гитарист-любитель, некоторое время игравший с группой Beach Boys, организовал в Калифорнии коммуну под названием «Семья». Ее члены употребляли наркотики и поклонялись дьяволу. Помимо этого они по указанию Мэнсона совершали убийства. Сам лидер секты, как установил суд, также убил несколько человек.

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Одной из первых жертв банды была беременная супруга режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Далее последовали известные в Лос-Анджелесе элитный парикмахер, владелец кофейни, а также те, на кого Мэнсон когда-то затаил обиду. В результате полиции удалось установить преступников и арестовать всех членов «Семьи». От смертной казни их спасло только то, что ее отменили в Калифорнии в 1972 году.

В результате Мэнсону суд заменил высшую меру девятью пожизненными сроками. После суда о Мэнсоне было снято несколько фильмов и сериалов. Как сообщалось ранее, именно о событиях тех лет повествует новый сценарий Квентина Тарантино, который режиссер предложил нескольким голливудским студиям.

Помимо этого имя Мэнсона стало частью названия группы Marilyn Manson, а имя одной из членов секты, Линды Касабиан, взяла себе группа Kasabian.