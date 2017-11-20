Министр обороны Польши: деятельность КНДР тесно связана с российскими планами

Деятельность северокорейских властей тесно связана и взаимодействует с агрессивной деятельностью России. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич в ходе международной конференции по безопасности в канадском Галифаксе, пишет издание Wprost.

Он напомнил, что Россия ведет настоящие боевые действия в Украине.

"Это агрессия, которая нарушает все правила цивилизованного мира, нарушает международный порядок в Европе, и в то же время Россия открыто заявляет, что имеет право изменять границы европейских стран", – подчеркнул Мацеревич.

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Он добавил, что гибридная и информационная война не ограничивается Европой. Картина "дестабилизации" Россией ситуации была бы неполной без того, что происходит в Азии, убежден министр обороны Польши.

"С польской точки зрения, деятельность Северной Кореи тесно связана и коррелирует с российскими планами и агрессивной деятельностью Российской Федерации", – отметил Мацеревич.

Он добавил, что если не учитывать это, "мы никогда не поймем масштабы агрессии и планы, которые Россия в настоящее время реализует".