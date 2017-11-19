США и НАСА присоединились к поискам аргентинской субмарины, исчезнувшей в Атлантическом океане (видео)

Космическое агентство США и самолеты американского флота присоединились к поискам аргентинской субмарины "Сан-Хуан", что исчезла в Атлантическом океане. На борту подлодки находятся 44 члена экипажа. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В последний раз моряки выходили на связь три дня назад. Дизельная субмарина раз возвращалась на свою базу, когда за 400 километров от побережья исчезла с радаров. В военно-морском флоте Аргентины надеются, что на борту просто возникли проблемы с электричеством, и лодка, оставшись без средств связи, поднялся на поверхность и ждет спасения.