Эрдоган отозвал турецких военных с учений НАТО в Норвегии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 17 ноября, об отзыве турецких военнослужащих, которые были приняли участие в военных учениях НАТО в Норвегии, как сообщает DW.

Турецкий лидер объяснил это решение тем, что во время учений НАТО он сам, а также основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк были занесены в список "врагов". Эрдоган подчеркнул, что лично отдал распоряжение турецким военным о немедленном прекращении участия в учениях, "даже если эти имена будут удалены", информирует AP.

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Обращаясь к союзникам по НАТО, турецкий президент подчеркнул: "Не может существовать такого союза и такого альянса". Эрдоган не конкретизировал, что это были за списки с "врагами" НАТО, в которых оказался он и Ататюрк. В свою очередь, в Североатлантическом альянсе инцидент пока никак не комментируют.

Это уже не первое обострение отношений между Турцией и ее союзниками по НАТО во времена президентства Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, в этом году между Берлином и Анкарой возник скандал из-за того, что депутатов Бундестага не пустили на турецкую военно-воздушную базу "Инджирлик", после чего Бундесвер ее оставил. А осенью 2017 года Анкара подписала контракт с Россией о поставке Турции систем противовоздушной обороны С-400 российского производства, несмотря на то, что ранее эти намерения турецких властей были раскритикованны Вашингтоном.