В Сирии боевики захватили российское оружие (фото)

Боевики "Ахрар аш-Шам" напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте и захватили поставленное Россией оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

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"В результате боя ими был захвачен склад с боеприпасами где, помимо автоматов Калашникова, им достались патроны к крупнокалиберным пулеметам и несколько реактивных огнеметов РПО-А "Шмель", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, боевики "Исламского государства" уничтожили российский танк Т-90 и более десяти сирийских военнослужащих во время боев под Абу-Камалем.