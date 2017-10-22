Эрдоган отказался называть США "цивилизованной" страной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может называть США «цивилизованной» страной. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, США также нельзя называть «колыбелью демократии».

«Если Америка выдает ордера на арест 13-ти моих телохранителей в стране, в которую я прибыл по приглашению, то извините, я не могу назвать такую страну цивилизованной», — сказал Эрдоган.

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Как отмечается, в июне США арестовали 16 граждан Турции, в том числе охранников турецкого президента, которых подозревали в участии в драке у посольства Турции в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что еще одно выступление Эрдогана в США было прервано из-за драки.