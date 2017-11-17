Иракские войска освободили последний оплот ИГ в стране

Иракские правительственные войска установили контроль над городом Рава на западе страны, власти назвали этот населенный пункт «последним оплотом» в Ираке боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны, передает РБК.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ отбили у Асада сирийский город

Багдад начал наступление на Раву 11 ноября. Город расположен на границе Ирака и Сирии, на левом берегу реки Евфрат. Формирования боевиков захватили город еще в 2014 году.

Две недели назад, 3 ноября, иракские военные освободили от боевиков город Эль-Каим, также расположенный неподалеку от иракско-сирийской границы. Одновременно с этим наступление против сил ИГ по другую сторону границы развивали войска Дамаска. 9 ноября вооруженные силы страны заявили о падении последнего крупного оплота ИГ в стране - города Абу-Кемаль.