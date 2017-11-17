Поклонники Lil Peep нашли возможную виновницу смерти рэпера (фото)

12:38, 17 ноября 2017
Мир
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Девушка якобы могла дать певцу поддельный "Ксанакс". Лил Пип умер в возрасте 21 года. 

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами / instagram.com/lilpeep

 

Поклонники умершего рэп-исполнителя Густава Ара, известного под псевдонимом Лил Пип (Lil Peep), нашли девушку, которая, предположительно, может быть виновна в смерти артиста. Фото девушки и скриншоты из чата опубликовал пользователь Sadgasm в Facebook.

"Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный "Ксанакс", — говорится в подписи к снимкам.

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Как сообщал УНИАН, американский рэпер Лил Пип умер в возрасте 21 года. За несколько часов до своей смерти Лил Пип оставил на своей странице в сети Instagram запись «Когда я умру, вы полюбите меня».

Сообщается, что рэпер должен был дать концерт в городе Тусон, штат Аризона, но выступление внезапно отменили. Позже выяснилось, что исполнителя доставили в больницу с подозрениями на передозировку наркотиками, где он и скончался

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