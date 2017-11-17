Поклонники Lil Peep нашли возможную виновницу смерти рэпера (фото)

Поклонники умершего рэп-исполнителя Густава Ара, известного под псевдонимом Лил Пип (Lil Peep), нашли девушку, которая, предположительно, может быть виновна в смерти артиста. Фото девушки и скриншоты из чата опубликовал пользователь Sadgasm в Facebook.

"Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный "Ксанакс", — говорится в подписи к снимкам.

Читайте такжеГлавный итальянский мафиози умер в тюремной больнице

Как сообщал УНИАН, американский рэпер Лил Пип умер в возрасте 21 года. За несколько часов до своей смерти Лил Пип оставил на своей странице в сети Instagram запись «Когда я умру, вы полюбите меня».

Сообщается, что рэпер должен был дать концерт в городе Тусон, штат Аризона, но выступление внезапно отменили. Позже выяснилось, что исполнителя доставили в больницу с подозрениями на передозировку наркотиками, где он и скончался