В НАТО рассказали о наращивании военного присутствия РФ в Арктике

Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как передает DW.com со ссылкой на Die Welt, по словам Столтенберга, Россия активно открывает законсервированные военные базы времен СССР, размещает новые вооружения и радары, а также вводит в эксплуатацию новый флот ледоколов. Сентябрьские учения "Запад-2017" были частично проведены на Крайнем Севере, отметил Столтенберг.

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"Союзники пристально следят за наращиванием российских войск в Арктике. Альянс полагается на то, что любые разногласия и территориальные споры между Россией и сопредельными государствами будут решены при помощи диалога и дипломатии", – сказал генеральный секретарь НАТО в номере Die Welt от пятницы, 17 ноября.

Весной 2017 года Минобороны РФ сообщало, что восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике и достраивает военные городки. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". А в 2016 году завершилось строительство крупной военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа.

Военное присутствие РФ в Арктике достигло беспрецедентных масштабов со времен холодной войны, отмечают западные обозреватели. Сенатор от Аляски Дэн Салливан в мае призвал Вашингтон усилить военное присутствие США в регионе из-за наращивания вооруженных сил Москвой. По его словам, в апреле произошли пять "провокационных" инцидентов с российскими бомбардировщиками.