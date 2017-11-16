Джуд Лоу впервые предстал в образе молодого Дамблдора (видео)

Британский актер Джуд Лоу впервые предстал в образе молодого волшебника Альбуса Дамблдора. Увидеть его можно в тизере сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают» на сайте YouTube.

Читайте такжеФонд Джоан Роулинг будет реформировать украинские интернаты

В ролике показаны и другие старые и новые герои вселенной, придуманной писательницей Джоан Роулинг. Из клипа также следует, что подзаголовок второй части звучит как «Преступления Гриндевальда».

Главную роль во франшизе играет лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн. Роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда досталась Джонни Деппу.

По сюжету, Гриндевальд, как и обещал, бежит из-под стражи и начинает собирать сторонников. Помешать ему может единственный человек, бывший лучший друг – Дамблдор, который призывает на помощь Скамандера.