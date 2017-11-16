Актера из "Дюнкерка" и его бабушку подозревают в убийстве

Полиция Великобритании арестовала актера Нейтана Элси и его бабушку Розмари Динч по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя Гайя Поуп пропала 7 ноября. В тот день ее зафиксировали камеры наружного наблюдения на улице в городе Суонедж, графство Дорсет. Девушка бежала к своему дому.

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Как пишет издание, 71-летняя Динч была последней, кто видел Поуп живой. По информации полиции, она гостила у женщины и ее внука.

Сейчас правоохранители разыскивают пропавшую девушку. Известно, что за несколько дней до исчезновения она опубликовала пост, в котором выражала обеспокоенность за свою безопасность.

Актер Нейтан Элси наиболее известен по фильму "Дюнкерк", где он исполнил роль второго плана.

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