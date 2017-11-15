Трамп похвастался "действительно фантастической работой" в ходе своего азиатского турне

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал «действительно фантастическую работу» в течении своего визита в пять стран Азии.

«Это были замечательные 12 дней, и у меня теперь есть много замечательных друзей», – сказал он журналистам на борту президентского самолета, вылетев 14 ноября из столицы Филиппин Манилы, передает Радио Свобода.

«Думаю, плоды нашего труда будут невероятные», – добавил Трамп.

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Несколько позже он также заявил, что уже объявленые торговые соглашения на общую сумму в 300 миллиардов долларов «очень быстро вырастут в четыре раза» до более 1 триллиона долларов; никаких подтверждений этой его мысли он не привел.

Перед тем, как отправиться домой, Трамп ненадолго встретился в Маниле с 18 лидерами мировых держав накануне начала в столице Филиппин саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Но официального открытия саммита он не дождался и также пропустил традиционное совместное фотографирование с другими лидерами. Вместо президента США в саммите принял участие государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Кроме Филиппин, Трамп также посетил в ходе своего визита Японию, Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Кроме торговых вопросов, одной из главных тем на протяжении всего визита был кризис вокруг Северной Кореи.

В ходе упомянутой пресс-конференции в самолете на пути в США Дональд Трамп также заявил об успехах и в северокорейском вопросе.