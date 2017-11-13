Волкер в Белграде обсудит с Сурковым введение миротворцев на Донбасс

В Белграде помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудят, в том числе, развертывание миссии ООН на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о повестке дня запланированной на сегодня встречи.

«Они (Сурков и Волкер – УНИАН) продолжают уже ставший традиционным обмен мнениями – это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке. Обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта», - сказал Песков.

«Конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее состоялись две встречи Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на «свежие подходы» в урегулировании конфликта на Донбассе. Вторая встреча состоялась в октябре в Белграде, где, по словам Пескова, «состоялась «сверка часов», обмен мнениями по нынешней ситуации».

4 ноября спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.

11 ноября по итогам 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Дананге (Въетнам) президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает о предложениях США о размещении 20 тысяч миротворцев на Донбассе.

"Я такого не знаю. Можете дальше ничего не говорить", - сказал Путин, отвечая на вопрос об информации издания The Wall Street Journal относительно намерений США передать России план о размещении на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН.

"Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно. Просто это нереально", - добавил он.

По данным The Wall Street Journal, США готовятся в ближайшее дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.