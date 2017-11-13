Трамп похвастался "прекрасными отношениями" с филиппинским президентом Дутерте

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет "прекрасные отношения" со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Лидеры обеих стран встретились в понедельник, 13 ноября, на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит на Филиппинах, как пишет DW.

"Мы является вашим союзником. Мы является важным союзником", - сказал Дутерте перед началом встречи Трампу. "У нас прекрасные отношения. Они являются очень успешными. И конференция АСЕАН была прекрасно организована президентом Филиппин", - ответил Трамп, информирует Reuters.

Встреча Трампа и Дутерте на полях саммита АСЕАН в Маниле была ожидаемой, поскольку правозащитные организации требуют от главы Белого дома взять более жесткий курс в отношении филиппинского лидера через кровавую войну, которую тот ведет против наркоторговли на Филиппинах и в результате которой убиты тысячи людей.

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Впрочем, как сообщил позже представитель правительства Филиппин, Трамп и Дутерте не касались во время встречи тематики соблюдения прав человека. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что эту тему лидеры обсудили лишь кратко. Зато, по ее словам, в фокусе встречи Трампа и Дутерте были вопросы борьбы против террористической группировки "Исламское государство", двусторонняя торговля и борьба против наркоторговли. Ранее Дутерте пообещал, что попросит Трампа "отстать", если тот во время встречи начнет обсуждать ситуацию с правами человека на Филиппинах.

В связи с визитом Трампа до Филиппин в Маниле в понедельник состоялись масштабные акции протеста. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения, во время которых правоохранители, в частности, применили водометы. Противостояние привело к ранению как минимум 16-ти человек: в столкновениях пострадали шестеро полицейских и десять демонстрантов.

Лидера Филиппин Дутерте часто называют "Трампом Востока" за его наглую манеру вести себя и провокационные заявления.

Визитом на Филиппины и участием в саммите АСЕАН Дональд Трамп завершает свое длительное азиатское турне, которое осуществляет с 5 ноября. Во время поездки он посетил Японию, Южную Корею, Китай, а также принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, на которой также присутствовал президент России Владимир Путин. Встречи с глазу на глаз между ними не состоялось, однако Трамп и Путин несколько раз коротко обменялись репликами, а также пожали друг другу руки.