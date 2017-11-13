Президент Филиппин спел "по требованию" Трампа (видео)

Президент Филиппин Родриго Дутерте поднялся на сцену и спел дуэтом с певицей Пилитой Корралес на гала-ужине форума Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле.

"Дамы и Господа! Я спел по требованию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", - сыронизировал Дутерте.

Как сообщал УНИАН, одиозный президент Филиппин Дутерте признался в убийстве в 16 лет. Президент рассказал, что это произошло во время поножовщины.