Одиозный президент Филиппин Дутерте признался в убийстве в 16 лет
15:30, 10 ноября 2017Мир
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Президент рассказал, что это произошло во время поножовщины.
Родриго Дутерте / REUTERS
Скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что в 16 лет зарезал человека. Об этом сообщает Newsweek.
Такое громкое признание Дутерте сделал на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.
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"В возрасте 16 я уже убил кого-то. Реальное лицо, грохот, резня. Мне было всего 16. Что с того, что теперь я президент?", – сказал Дутерте.
Как сообщал УНИАН, президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая в провинции Южный Камаринес, пообещал «сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле».
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