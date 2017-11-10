Одиозный президент Филиппин Дутерте признался в убийстве в 16 лет

Скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что в 16 лет зарезал человека. Об этом сообщает Newsweek.

Такое громкое признание Дутерте сделал на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

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"В возрасте 16 я уже убил кого-то. Реальное лицо, грохот, резня. Мне было всего 16. Что с того, что теперь я президент?", – сказал Дутерте.

Как сообщал УНИАН, президент Филиппин Родриго Дутерте, выступая в провинции Южный Камаринес, пообещал «сбрасывать коррумпированных филиппинских чиновников с вертолета на полпути к Маниле».