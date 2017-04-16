Кровавый взрыв в сирийском Алеппо: число жертв выросло (фото)

По информации Сирийской спасательной службы, в результате взрыва возле автобусов с эвакуированными жителями Алеппо погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом передает Associated Press.

Спасатели говорят, что с места взрыва забрали по меньшей мере 100 тел.

Читайте такжеВблизи Алеппо вторые сутки заблокированы в автобусах более 7 тысяч эвакуированных сирийцев

Как сообщал УНИАН, в сирийском городе Алеппо прогремел взрыв возле автобуса, перевозивший эвакуированных беженцев. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Лондоне, заявили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.

Сирийское государственное телевидение в своем официальном аккаунте в Facebook заявил о 39 погибших в результате теракта.