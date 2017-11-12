Боевики ИГИЛ отбили у Асада сирийский город

Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.

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Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявили в Сирийской группе наблюдения за правами человека, работающей в Лондоне, но имеющей информаторов на местах событий в Сирии. По информации активистов, пока сирийские правительственные войска и их союзники находятся на расстоянии километра-двух от границы города.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но боевики «Исламского государства», отступившие из города, перешли в контрнаступление.

Власти Сирии пока не комментировали этих заявлений.

Другие сирийские оппозиционные активисты утверждают также, что «Исламское государство» вновь захватило и город Аль-Каим в Ираке, недалеко от Абу-Камаля с иракской стороны границы, который войска Ирака освободили в начале ноября.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября сирийская правительственная армия и ее союзники окружили город Абу-Кемаль и начали наступление.