На юге Франции автомобиль врезался в толпу людей. Наезд на студентов произошел сегодня приблизительно в 16 часов дня возле учебного заведения в Бланьяке, недалеко от Тулузы, передают Ведомости.

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Водителя задержали на месте инцидента. По данным французских СМИ, он заявил, что намеренно наехал на людей.

Издание Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что водитель - мужчина 1989 года рождения, азиатского происхождения и мог страдать психическими расстройствами.