Экс-министр культуры Франции утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО

Гендиректором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утверждена бывший министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одри Азулай, передает kommersant.ru.

Читайте такжеСША выходят из ЮНЕСКО (видео)Решение об избрании было принято большинством участников сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Азулай набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.

В 2000–2003 годах Одри Азулай была помощником, а затем руководителем отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития СМИ при Министерстве культуры Франции. С 2006 по 2017 год Азулай работала в Национальном центре кинематографии и анимации. В 2016–2017 годах она была министром культуры и массовых коммуникаций в правительствах Мануэля Вальса и Бернара Казнева.