Новой главой ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Исполком ЮНЕСКО номинировал Одри Азулай на пост нового генерального директора организации. Ранее она возглавляла Министерство культуры Франции, передает РБК.

По плану решение исполкома будет утверждено 10 ноября на Генеральной конференции ЮНЕСКО, в должность она вступит 15 ноября.

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С февраля 2016 года по май 2017 года Азулай являлась министром культуры Франции в кабинетах социалистов Мануэля Вальса и Бернара Казнева. До этого она полтора года работала советником по культуре тогдашнего французского президента Франсуа Олланда. Азулай стала вторым представителем Франции во главе ЮНЕСКО после Рене Майо в 1950-х годах.

Начав карьеру как эксперт по цифровому телевидению, в 2006 году она перешла на работу во Французский национальный центр кинематографии, где занималась цифровизацией теле- и киноиндустрии. За полтора года в должности министра Азулай активно сотрудничала с ЮНЕСКО по вопросу защиты культурного наследия в зонах боевых действий по всему миру.

Поскольку Азулай является потомком марокканских евреев, ее выдвижение вызвало резкую критику в арабских странах. Основным ее соперником за должность гендиректора ЮНЕСКО был экс-министр культуры Катара, а ныне советник эмира Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари. Азулай обошла его с минимальным перевесом в 30 против 28 голосов.

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На посту гендиректора ЮНЕСКО Азулай заменит Ирину Бокову, которая возглавляла организацию последние восемь лет. До этого она была послом Болгарии во Франции, еще ранее занимала пост министра иностранных дел Болгарии.

С ноября 2009 года Бокова возглавляет ЮНЕСКО — на этом посту она стала первой женщиной и первой представительницей Балканских стран с момента основания организации в 1945 году. В период своей работы она подвергалась критике со стороны США и Израиля за «антиизраильскую» политику ЮНЕСКО.