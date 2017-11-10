На "Мисс Вселенной" в России Трампу предлагали привести в отель пятерых проституток

Бывший охранник Трампа в показаниях перед Конгрессом сообщил о том, что в 2013 году россияне предложили прислать в номер будущему президенту США Дональду Трампу пятерых проституток. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Охранник рассказывал о визите тогда еще только бизнесмена Трампа на конкурс "Мисс Вселенная" в Москве. Именно тогда бизнес-партнер Трампа предложил ему провести вечер с несколькими девушками. Ранее пресса писала, что такие предложения Трампу поступали и от российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Трамп от подобных предложений отказался.

Как сообщал УНИАН, на днях Трамп страстно поцеловал свою жену Меланию во время официального приема в Сеуле.