Неуместное проявление чувств: Трамп страстно поцеловал Меланию в Сеуле (фото)

Мелания и Дональд прибыли в Сеул, где их встретили президент Мун Джэин и его супруга Ким Джонсук.

Когда лидер США и его жена шли по красной дорожке, Трамп вдруг решил поцеловать возлюбленную – такой внезапный поступок Дональда снова вызвал недовольство общественности, ведь на официальных приемах принято сдерживать чувства, передает Elle.

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Впрочем, Меланию это не смутило – она последовала дальше, как ни в чем не бывало, нежно обнимая мужа и приветствуя первую леди Кореи.

Как сообщал УНИАН, в сети разгорелся ажиотаж вокруг одного из последних появлений президента США Дональда Трампа с супругой Меланией на телевидении. Зрители утверждают, что в кадре присутствовал двойник первой леди с накладным носом.