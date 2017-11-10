В России при взрыве на полигоне погибли военные

В России в результате взрыва на полигоне погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Читайте такжеВ России военный расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием«10 ноября 2017 года во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса. В результате взрыва офицер и военнослужащий по контракту погибли, еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие военные доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медпомощь. Согласно докладу медиков, угрозы их жизни нет.