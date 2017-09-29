В России военный расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием
Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.
В Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы, ожидающей выхода на огневой рубеж", — говорится в сообщении.
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Офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу.
"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", — сообщает российское ведомство.
В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве РФ.
Как сообщал УНИАН, в Москве в мае местный житель убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.