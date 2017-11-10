В Госдепе США назвали возможную тему переговоров Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, если она состоится, могут обсудить создание новых зон деэскалации в Сирии, сообщила журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает "Дождь".

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«Если они встретятся - а мы сейчас не можем анонсировать никакие встречи, потому что это не было частью официального расписания - вопрос, в переговорах по которому мы очень заинтересованы, - это создание новых зон перемирия», - сказала Науэрт.

Она напомнила, что соглашение о территориях деэскалации в Сирии действует с июля и оказалось «огромным успехом». «Если мы сможем создать еще одну зону перемирия, это поможет нам приблизиться к женевскому процессу (мирного урегулирования в Сирии)», - сказала Науэрт.

Трамп перед началом своего азиатского турне, в рамках которого он приедет во Вьетнам, заявлял в интервью Fox, что переговоры с Путиным важны для США. В статусе президентов Путин и Трамп впервые встречались в июле на съезде «Большой двадцатки».