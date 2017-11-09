Министры обороны стран НАТО поддержали создание двух новых штаб-квартир в Европе

Североатлантический альянс в среду, 8 ноября, поддержал планы создать две новые военные штаб-квартиры в Европе. Это произойдет в рамках усиления позиций НАТО в Европе на фоне военной агрессии со стороны России, передает Deutsche Welle.

Министры обороны государств-членов НАТО во время встречи в Брюсселе согласовали создание Атлантического командования и логистического командования, которые будут давать возможность более оперативно реагировать на угрозы в Европе. "Это является жизненно важным для трансатлантического альянса. Речь идет о том, каким образом перебрасывать военные силы через Атлантический океан и перемещать их по территории Европы", - заявил во время пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Дипломаты, знакомые с решением, сообщили, что логистическое командование готова разместить на своей территории Германия, которая занимает стратегически важное географическое положение в центре Европы. Логистическое командование может быть размещено в морских государствах - Португалии, Испании, Франции или США. Однако окончательного решения относительно места расположения новых штаб-квартир пока не принято.

Расходы на создание и деятельность штаб-квартир НАТО будут обсуждать уже в 2018 году.

Кроме того, во время встречи 8 ноября министры стран НАТО договорились о разработке плана адаптированной командно-штабной структуры Альянса, которая станет основой для дальнейшей работы, сообщил Столтенберг. Также министры согласовали создание нового центра по операциям в киберпространстве с целью эффективной борьбы с киберугрозами.

Как сообщал УНИАН ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено создать два новых командования, чтобы улучшить сопротивление угрозе, которая исходит от России. "Командование будет заниматься защитой основных судоходных путей в Атлантике ради "улучшения сообщения между Северной Америкой и Европой", а также логистикой в Европе", - заявил Столтенберг.