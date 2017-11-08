В Брюсселе начинается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО начинается двухдневное заседание министров обороны стран - членов Организации Североатлантического договора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, ожидается, что министры обсудят дальнейшую адаптацию Альянса и подготовку к следующему саммиту на уровне глав государств и правительств, который состоится в июле 2018 года в Брюсселе.

Главными вопросами нынешнего заседания будут вопросы Командной структуры НАТО, ситуация в Афганистане и Северной Корее.

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Встреча начнется с заседания Группы по вопросам планирования в ядерной сфере.

«Элемент наших регулярных консультаций касается того, чтобы содержать ядерные силы Альянса безопасными и эффективными. Затем мы примем решение о дальнейшей адаптации НАТО с фокусом на оценке Командной структуры», - сообщил накануне заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня вечером в формате ужина участники заседания встретятся с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини для обсуждения глобальных угроз, в том числе Северной Кореи.

На завтрашнее утро запланирована встреча с партнерами, которые участвуют в операции в Афганистане «Решительная поддержка».