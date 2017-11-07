Телевизионная академия США пожизненно исключила Харви Вайнштейна

Такое решение руководство академии утвердило на заседании 6 ноября. Именно Американская телевизионная академия ежегодно вручает премию "Эмми" и вообще руководит деятельностью американской телеиндустрии. Но Харви Вайнштейну теперь здесь не место. Об этом сообщили на Variety.

Престижная компания исключала из своего состава Харви Вайнштейна из-за сексуальных домогательств и изнасилования актрис и сотрудниц в течение десятилетий, передает 24tv.ua.

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"После сегодняшнего слушания руководство Академии телевидения проголосовало за то, чтобы выгнать Харви Вайнштейна из Академии пожизненно... Мы полны решимости сыграть роль в защите всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке", - говорится в заявлении организации.

Как известного, Вайнштейна уже исключили престижной Британской академии кино и телевидения, а также из компании Miramax Films, соучредителем которой он был.