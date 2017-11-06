СМИ: "убитый" главарь ИГИЛ на "желтом такси" сбежал в Сирию

Главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади переехал из Ирака в Сирию, сообщило со ссылкой на источник в иракской разведке издание Ad-Dustour, пишет "Коммерсантъ".

Читайте такжеНачалась последняя битва против "Исламского государства" в Ираке

Сообщается, что аль-Багдади уехал в Сирию на "желтом такси" вечером 3 ноября. Возможно, уехав на такси, главарь террористов не хотел привлекать к себе внимание.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента создания террористической организации. С 2015 года СМИ не раз сообщали о его убийстве. В июне 2016 года появились заявления, что террорист погиб в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, однако в Пентагоне не подтвердили это. В июне 2017 года появилась информация об убийстве лидера ИГ в результате бомбардировки Ракки. Арабские СМИ сообщали, что аль-Багдади может находиться в районе между сирийскими населенными пунктами Альбу-Камаль и Эль-Маядин на границе с Ираком.