Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе, в результате которой погибли 26 человек, актом зла. Об этом сообщает CNN.

"Этот ужасный акт зла произошел в том время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все испытываем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих любимых", - сказал президент США, который находится в Японии с визитом.

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Также Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства.

Он отметил, что продолжит внимательно следить за ситуацией. "Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", - отметил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападение произошло в городе Сазерленд Спрингс, что в 30 милях от Сан Антонио в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени, когда в церкви шла воскресная служба.